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فن

أحبها.. إليسا تكشف سبب إعجابها بـ هيفاء وهبي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
اليسا و هيفاء وهبي
اليسا و هيفاء وهبي
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شروق إبراهيم
بكلمات مليئة بالحب، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن إعجابها بالفنانة هيفاء وهبي بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة أثناء غنائها أغنية إليسا الشهيرة "سهرنا يا ليل".

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "أحبها لأنها صادقة وحقيقية وجميلة من الداخل والخارج".

وكانت هيفاء وهبي دعمت إليسا بعد إعلانها قرار اعتزالها مؤكدة أن البعض يتطاول على إليسا ولا يقدر قيمتها الفنية الهامة، وأيضا ساندت ملكة الإحساس بعد إعلانها تعافيها من مرض سرطان الثدي.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه نهاية العام الجاري.
أحبها.. إليسا تكشف سبب إعجابها بـ هيفاء وهبي
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