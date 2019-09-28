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نائب وزير المالية السابق: قانون ضريبة الدخل يمس جميع المواطنين.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
عمر المنير، نائب
عمر المنير، نائب وزير المالية السابق
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قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، ان نتائج عملية الاصلاح الاقتصادى ستظهر خلال الفترة القادمة، ان قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة سيعود بالايجاب على البلاد .

واضاف المنيرى خال لقائه مع الاعلامية جيهان فوزى ببرنامج علشان بكره المذاع على الفضائية المصرية، ان مصر لها سياسة ضريبية تهدف لان يحصل المواطن والدولة على حقهم.

وقال المنيرى ان قانون ضريبة الدخل يمس جميع المواطنين ، مؤكدا انه قبل اعداد قانون الضرائب تقوم وزارة المالية باعداد بيان وتوضيح اسباب واهدافها من القانون لاخذ الاراء على اساس علمى.

واضاف ان قانون ضريبة الدخل هام جدا لانه يمس جميع المواطنين، مؤكدا انه لابد ان يتضمن القانون امور كثيره لان اخر قانون تم اعداده عام 2005، وانه يجب ان يتم حديد طريقة تحصيل الضريبة، وكيفية الاسراع فى انهاء الصراعات الضريبية ، وماذا سيتم العمل فى التهرب الضريبى وكيف سيتم التعامل مع الاوراق المالية والاقتصاد الرقمى .

وأضاف أنه بدون الاستقرار السياسي لن يكون هناك مستثمرين، مشيرا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح نائب وزير المالية السابق، أن البنية الأساسية سواء في مجال النقل أو المسكن، عامل أساسي من العوامل الجاذبة للاستمرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ في تخفيض سعر الفائدة منذ بداية عام 2019، موضحا أن سعر الفائدة الآن وصل إلى 13.25%، طبقا لما أعلنه البنك المركزي، موضحا تخفيض سعر الفائدة في صالح المستثمر، لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما كانت تكلفة الاقتراض عالية.
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