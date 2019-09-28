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أخبار البلد

غانم: إنشاء 1000 جهاز ري محوري بمشروع سكر غرب المنيا.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
جهاز ري محوري
جهاز ري محوري
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جمال صلاح الدين
قال الإعلامي محمد غانم إن شركة القنال للسكر بدأت فى زراعة 183 ألف فدان بنبات البنجر ، وقامت بتركيب 1000 جهاز رى محوري لضمان استقرار عمليات الرى ، بالإضافة للانتهاء من بناء مصنع السكر الجديد باستثمارات بلغت 11 مليار جنيه .

وأضاف غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المشروع يعد الأكبر من نوعه بالشرق الوسط لزراعة بنجر السكر على مساحة 183 الف فدان غرب غرب المنيا ، وانه عددا كبيرا من الشباب سوف يلتحق للعمل به خاصة بعد تشغيل مصنع السكر الجديد .

وأوضح غانم انه تم تركيب 1000 جهاز رى محوري بصحراء غرب غرب المنيا من شركة الخريف العالمية وشرق الترع وغسيل التربة لتزدهر بشائر محصول بنجر السكر .
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