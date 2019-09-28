كارثي.. دكتور عظام يضع كاميرا خفية لتصوير 400 امرأة في غرفة الأشعة

قام دكتور عظام استرالي بوضع كاميرا خفية داخل غرفة إجراء الأشعة السينية لتصوير ضحاياه دون علمهم أثناء خلع ملابسهم للدخول تحت جهاز الأشعة، وكشفت التحقيقات أنه قد صور 400 امرأة وفتاة، والمتاجرة بصورهم.





«بيتر سنودجراس» البالغ من العمر 52 عامًا هو دكتور متخصص في تقويم العظام، بدأ بتصوير ضحاياه بعد موت زوجته، حيث قام بتركيب كاميرا خفية داخل ساعة حائط في مكان تغيير الملابس للمرضى قبل إجراء الأشعة، وقد وجهها للتركيز على صدورهن.





كانت معظم ضحاياه هم فتيات لم يتجاوزن الـ11 من عمرهم وفقًا لموقع 10دايلي، وقد اعترف بأنه تاجر بمقاطع الفيديو الخاصة بهن في مواد الاستغلال الجنسي والمحتوى الإباحي للأطفال، وذلك على مدى 5 سنوات، وقد تم توجيه 216 اتهاما إليه من قبل المحكمة.



