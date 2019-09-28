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المؤتمر السنوي للمحامين يصدر بيانه الختامي.. سامح عاشور يكشف تفاصيل الدراسة في أكاديمية المحاماة.. ويؤكد أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:52 م
مؤتمر المحامين السنوي
مؤتمر المحامين السنوي
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حمادة خطاب
  • ختام المؤتمر التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة
  • سامح عاشور: سنقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية
  • أمين مساعد النقابة: لأول مرة يشارك المحامون في مقترحات صياغة البيان الختامي للمؤتمر
  • وأمين المؤتمر يؤكد أن الجلسة الختامية للمؤتمر الحالي لها طابع جديد


انعقد المؤتمر التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة".

شارك في هذا المؤتمر سبعة وثلاثون نقابة فرعية مثلت بـ ٦٦٠٠ مشارك، خلاف الضيوف والصحفيين والإعلاميين والموظفين والسائقين.

وبدأت الجلسة الافتتاحية الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الماضي بالسرادق المقام أمام فنادق هاواي بالأحياء، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية ما لا يقل عن ٦ آلاف شخص، إلى جانب النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب.

واستعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المؤتمر، إنجازات مجلس نقابة المحامين في الفترة منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر وحتى هذا الانعقاد.

وبدأت فعاليات اللجان المكونة من خمس لجان وهي؛ لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

وتم تمثيل أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في جميع اللجان، وحضر عدد كبير من المحامين المشاركين بالمؤتمر، وجرت المناقشات في نطاق اللجان حول الموضوعات المطروحة.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اليوم الأخير من المؤتمر، أن مدة الدراسة في أكاديمية المحاماة، المنصوص عليها في مواد قانون المحاماة الجديد، مرتبطة بالمنهج الدراسي الذي سيتم الاتفاق عليه وإقراره، مشيرا إلى أنه من أنصار أن تكون مدة الدراسة عامين.

وردا على تساؤل حمادة الكردوسي، القائم بأعمال نقيب محامي جنوب أسيوط، بشأن دمج النقابتين الفرعيتين في المحافظة، خلال أعمال جلسة مقترحات المشتركين بشأن توصيات لجان المؤتمر السنوي للمحامين، قال نقيب المحامين إن تلك المسألة تخص النقابتين الفرعيتين، وحال الرغبة في الدمج، عليهما التقدم بمذكرة لمجلس النقابة العامة لبحثها، واتخاذ اللازم، وفق ما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة.

من جهته، أكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أنه لأول مرة، يشارك الزملاء المحامون في مقترحات صياغة البيان الختامي للمؤتمر، حيث كانت الصياغة في المؤتمرات السابقة تعد بمعرفة مسئولين من النقابة العامة.

وناقش اجتماع الصياغة توصيات اللجان الخمس، التي عقدت على هامش المؤتمر، بعد أن تم تجميع كل المقترحات التي تقدم بها المحامون، وكانت البداية بلجنة تنقية الجداول، ثم لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة، حيث تقدم المشاركون بالعديد من المقترحات التي تمثل تهم جميع محامي مصر.

في سياق متصل، أعلن مجدي سخي، وكيل النقابة العامة أمين عام المؤتمر، أن الجلسة الختامية للمؤتمر الحالي لها طابع جديد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بعمل نظام خاص للمؤتمر، وأخطرت به جميع النقابات الفرعية، والتزم بهذا النظام نقابتان فقط، وسيتم تكريمهما بدرع النقابة، خلال انعقاد الجلسة الختامية التي من المقرر أن تنعقد في تمام الثامنة من مساء اليوم.

وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.

فيما أعلنت الجلسة الختامية لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء الجمعة، وعضوية مجدي سخي، وكيل النقابة، وأمين عام المؤتمر، البيان الختامي له وتوصيات لجانه.

وجاء البيان الختامي كما يلي:

وانتهت أعمال المؤتمر إلى التوصيات الآتية:
أولا توصيات لجنة مدونة السلوك:

- إعداد مدونة لسلوك المهني تتضمن التزامات واضحة على المحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة أو النيابة أو القسم أو داخل مكتبه سواء قولا أو فعلا أو بأي وسيلة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته أو زملائه أو مهنته أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.
- إيقاف كل محامٍ يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.
- تفعيل آلية التأديب بالنقابة العامة.
- التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.
- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.
- يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة.
- المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.
- محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.
- محاسبة المحامي الذي ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

ثانيا لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة:

- الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.

- مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محامٍ مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.

ثالثا لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:

- التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية وتأديبية.
- تشكيل لجنة لمراجعة جميع الأوراق التي قدمت العام الماضي، خاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.
- مراجعة مصلحة الطب الشرعي، وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.
- التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.

رابعا أكاديمية المحاماة:

- التوصية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين وأساتذة الجامعات والقضاة لوضع تصور الأكاديمية والدراسة بها وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.

فيما تلا يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي جاءت كما يلي:

إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:

- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- الاستقلال المالي والإداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

- فيما يتعلق بالإشراف الفني والإداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين، على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.

- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية، المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50% فأكثر.
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