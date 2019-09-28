Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements
محمد رشاد
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبه أمس الجمعة خلال معسكره الحالي بالجزائر؛ استعدادًا للقاء شباب بلوزداد الجزائري، الأحد المقبل، في إياب دور الـ32، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل 1/1.

وسادت حالة من التركيز والحماس بتدريب الفريق الأساسي، استعدادا للمباراة.

وحرص الفرنسي ديسابر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لحثّهم على أهمية تلك المواجهة، لا سيما مع النتيجة بلقاء القاهرة، والذي يتطلب التهديف مبكرا بالمباراة.

ووصل فريق بيراميدز إلى الجزائر، أمس الخميس، ببعثة مكونة من أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسى وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد على وطه طارق.
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا بالقوة الضاربة.. تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا للزمالك غدا

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

بيراميدز يحشد أسلحته لعبور بلوزداد الجزائرى بالكونفيدرالية .. الليلة

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

قائمة نارية لـ بيراميدز فى مباراة التحدى والرعب بالجزائر

ترشيحاتنا

وفاة حفيد مغني الراب الشهير سنوب دوج.. شاهد لحظة موته

الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام .. فيديو

بإطلالة جريئة.. مريام فارس تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية

اخبار الرياضة.. هدية من تركي ال الشيخ لـ منتخب مصر.. كاف يغرم نادي الزمالك

راكب يثير الفوضى على متن طائرة ويهدد بإيذاء طاقمها.. والسبب مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث