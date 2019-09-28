مران قوي وحماسي من لاعبي بيراميدز بالجزائر استعدادا لبلوزداد بالكونفدرالية.. صور

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبه أمس الجمعة خلال معسكره الحالي بالجزائر؛ استعدادًا للقاء شباب بلوزداد الجزائري، الأحد المقبل، في إياب دور الـ32، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل 1/1.



وسادت حالة من التركيز والحماس بتدريب الفريق الأساسي، استعدادا للمباراة.



وحرص الفرنسي ديسابر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لحثّهم على أهمية تلك المواجهة، لا سيما مع النتيجة بلقاء القاهرة، والذي يتطلب التهديف مبكرا بالمباراة.



ووصل فريق بيراميدز إلى الجزائر، أمس الخميس، ببعثة مكونة من أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسى وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد على وطه طارق.