بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة بث مباشر لـ مباراة الاهلى و كانو سبورت في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث من المتوقع ان تشهد المباراة تشكيلة جديدة للاعبي الفريق الأحمر ، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دوري أبطال إفريقيا



وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي ملعب برج العرب حيث يستضيف مباراة الاهلي و كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا



مشاهدة مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دوري أبطال إفريقيا



ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز بالمباراة حتى تكتب له تاريخ جديد مع المارد الأحمر له في بداية مشواره مع الفريق.



موعد مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دوري أبطال إفريقيا



موعد مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دوري أبطال إفريقيا سيكون في الثامنة مساء ، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.