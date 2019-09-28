يشهد اليوم السبت 28 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية والدوري المصري.



وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 28 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:



دوري أبطال أفريقيا

الرجاء الرياضي المغربي مع النصر الليبي 8.00 مساء

الأهلي مع كانو سبورت - غينيا الإستوائية 8.00 مساء



الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب مع سموحة 5.30 مساء

نادي مصر مع أسوان 5.30 مساء



الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد مع ليفربول 1.30 ظهرا

أستون فيلا مع بيرنلي 4.00 عصرا

تشيلسي مع برايتون 4.00 عصرا

توتنهام هوتسبير مع ساوثهامتون 4.00 عصرا

كريستال بالاس مع نوريتش سيتي 4.00 عصرا

وولفرهامبتون مع واتفورد 4.00 عصرا

بورنموث مع وست هام يونايتد 4.00 عصرا

إيفرتون مع مانشستر سيتي 6.30 مساء



الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو مع فالنسيا 1.30 ظهرا

خيتافي مع برشلونة 4.00 عصرا

غرناطة مع ليجانيس 6.30 مساء

أتلتيكو مدريد مع ريـال مدريد 9.00 مساء



الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع سبال 3.00 عصرا

سامبدوريا مع انتر ميلان 6.30 مساء

ساسولو مع أتلانتا 8.45 مساء



الدوري الألماني

ماينز مع فولفسبورج 3.30 عصرا

أوجسبورج مع باير ليفركوزن 3.30 عصرا

هوفنهايم مع بوروسيا مونشنجلادباخ 3.30 عصرا

بادربورن مع بايرن ميونيخ 3.30 عصرا

لايبزيج مع شالكه 3.30 عصرا

بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن 6.30 مساء



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ليون مع نانت 1.30 ظهرا

بوردو مع باريس سان جيرمان 3.00 عصرا

موناكو مع إستاد بريست 8.00 مساء