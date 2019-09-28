فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

فتحت منذ لحظات أبواب مراكز الاقتراع في أفغانستان لانتخابات رئاسية، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعد أن هددت حركة طالبان بتعطيلها.



ونشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع، وعددها 29500 مركز في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية.



ومن بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 14 مرشحًا، يبدو الرئيس أشرف غني الأوفر حظًا للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حسب التوقعات، فيما يعد رئيس الوزراء عبد الله عبد الله أبرز منافسي غني في هذه الانتخابات.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن المعابر ستبقى مغلقة اليوم وخلال الاقتراع في أفغانستان. ويحق لنحو 6.‏9 مليون ناخب أفغاني مسجل، بينهم أكثر من 3.‏3 مليون امرأة، التصويت في الانتخابات.



وسوف يظل ما يقرب من ثلث مراكز الاقتراع مغلقًا يوم الانتخابات بسبب تهديدات بالعنف.