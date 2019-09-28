موعد مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح، ظهر اليوم السبت، مع منافسه فريق شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.