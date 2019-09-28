السيسي للمصريين: معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي.. وروسيا تدعو لخفض التوتر في الخليج.. أبرز اهتمامات صحف الكويت





العراق يفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا الإثنين المقب

حمدوك يطالب واشنطن باستجابة سريعة لرفع "السودان" من قائمة الإرهاب

وزير خارجية الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

استقالة المبعوث الأمريكي لأوكرانيا بعد ورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الوطن" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى عودته إلى مصر من نيويورك حيث حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إن الدعوة للتظاهرات في بلاده لا تدعو للقلق، مضيفًا: ""يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعيا على كيفية تزييف الواقع وخداع الناس"، داعيا "المصريين إلى عدم القلق من أي شيء".





وأبرزت "القبس" تصريحات الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر"، التي أكد فيها أن "سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون"، مضيفًا: "نحارب الإرهاب بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".





واهتمت "الأنباء" ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الذي أعلن نتائج العملية الشاملة في سيناء، التي أسفرت عن تدمير 33 مخبأ للعناصر الإرهابية والقضاء على 118 عنصرًا تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي للإرهابيين في مختلف أرجاء شمال سيناء، وتنفيذ عمليات نوعية بالقضاء على 118 فردًا تكفيريًا يحملون بنادق وعبوات ناسفة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن العراق أعلن أنه سيفتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الإثنين المقبل، حيث أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على افتتاح المنفذ، مضيفًا أن العقابي أكد "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضًا للتبادل التجاري".





وذكرت "الراي" أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعا لولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستجابة السريعة حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى ثورة الشعب السوداني جاءت لتعيد بناء وترميم قيم التسامح، مشيدًا بالدعم المباشر من الأشقاء العرب وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.





وقالت "القبس" إن صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، أكد أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا التي تهدد سيادتها، محذرًا من تعطيل الحل السياسي للأزمة الليبية، ومشيدًا بجهود سوريا في حربها على الإرهاب، مؤكدا أهمية التركيز على الحل السياسي والمصالحة الوطنية.





وذكرت "الأنباء" أن وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، دعا الأطراف المعنية في منطقة الخليج العربي، إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات "دون توجيه أي اتهامات لا أساس لها"؛ من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن ديموقراطيين يرأسون لجانًا نافذة في مجلس النوّاب، طالبوا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



