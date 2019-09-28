بعد تكريمه فى ختام مهرجان الجونة.. هنيدى يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا

نشر الفنان محمد هنيدى عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة اثناء تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة
ووجه محمد هنيدى رسالة مؤثرة للفنان احمد السقا قائلا : السقا جيه مخصوص وحبس نفسه ٤٨ ساعة عشان يفاجئني في مهرجان الجونة انه هو اللي هيسلمني التكريم .
وتابع هنيدى : طبعا انا كنت عارف من اول يوم وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفه 😂😂 ودي كانت مفاجأتي للسقا 😂
وأضاف هنيدى: مافيش شكر بين الإخوات.. وفرحتك باخوك اللي شوفتها في عنيك اكبر من أي حاجة.. زي ما وقفنا في ضهر بعض ف الافلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لاخر يوم في عمرنا .. بحبك يا سقا
وتفاعل متابعو محمد هنيدى معلقين: فنان راقى وأخلاق عالية، ربنا يخليكم لبعض، بحبكم جدا، من نجاح لنجاح.
وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة امس بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.