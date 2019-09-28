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فن

بعد تكريمه فى ختام مهرجان الجونة.. هنيدى يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:55 ص
محمد هنيدى و احمد
محمد هنيدى و احمد السقا
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شروق حمدى
نشر الفنان محمد هنيدى عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة اثناء تكريمه بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة 

ووجه محمد هنيدى رسالة مؤثرة للفنان احمد السقا قائلا : السقا جيه مخصوص وحبس نفسه ٤٨ ساعة عشان يفاجئني في مهرجان الجونة انه هو اللي هيسلمني التكريم .

وتابع هنيدى : طبعا انا كنت عارف من اول يوم وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفه 😂😂 ودي كانت مفاجأتي للسقا 😂

وأضاف هنيدى: مافيش شكر بين الإخوات.. وفرحتك باخوك اللي شوفتها في عنيك اكبر من أي حاجة.. زي ما وقفنا في ضهر بعض ف الافلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لاخر يوم في عمرنا .. بحبك يا سقا

وتفاعل متابعو محمد هنيدى معلقين: فنان راقى وأخلاق عالية، ربنا يخليكم لبعض، بحبكم جدا، من نجاح لنجاح. 

وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة امس بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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