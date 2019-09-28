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رياضة

موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وجينيراسون فى دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
الزمالك وجينيراسون
الزمالك وجينيراسون
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس حدد موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات صحفية: غدا سيتم طرح تذاكر مباراة الزمالك فى مقر النادى وسيتم ارسال جزء للبيع فى اسكندرية.

وقد شهدت الساعات الاخيرة بعض المناوشات من جانب مسؤولي النادي السنغالي بسبب رغبتهم في إقامة المباراة على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم السبت، ولكن قرر الكاف إقامة المباراة الأحد بسبب الداوعي الأمنية.
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