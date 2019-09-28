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بين الناس

عزبة النخل تعاني من قلة الإنارة بالشيخ منصور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
قلة الانارة
قلة الانارة
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كريم ناصر
أرسل محمد عادل، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من قلة أعمدة الإنارة بكبارى المشاة في حي المرج.

وأوضح محمد عادل، أن منطقة عزبة النخل الواقعة بحى المرج تعانى من قلة أعمدة الإنارة في كوبري المشاة المجاورة لمحطة المترو، خاصة منطقة الشيخ منصور، ما يثير الذعر فى قلوب المارة ليلا ويفسد المظهر الحضاري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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