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الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
الأناقة مش بالسن
الأناقة مش بالسن .. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهر
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هاجر هانئ
شهد مساء أمس، الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وقد خطف الأنظار عدد كبير من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حول أزيائهن وأناقتهن خلال الحفل.

فخطفت الأنظار الفنانة ليلى علوى كعادتها بفستان رائع باللون الأبيض من تصميم هانى البحيرى، كما تألقت الفنانة القديرة رجاء الجداوى بتصميم براق متماشٍ مع مرحلتها العمرية، ما منحها إطلالة أنيقة.

وظهرت يسرا بفستان أسود جمع بين البساطة والرقى وتميز بعدم المبالغة، فيما ارتدت مها أبو عوف فستانا طويلا باللون الرمادى، وطلت الفنانة شيرين رضا بإطلالة عصرية مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، وظهرت إلهام شاهين بفستان أبيض بسيط.
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى
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