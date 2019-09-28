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محافظات

بسبب تدني مستوى النظافة.. محافظ سوهاج يقيل نائب رئيس مدينة جرجا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
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خالد رياض
أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، المتواجد بنوبتجية يوم الجمعة، لتقصيره في العمل، وتدنى مستوى النظافة وانتشار الإشغالات بشوارع المدينة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء أمس، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد مدخل مدينة جرجا، وشارع ترعة نجع حمادي ومنطقة شرق السكة الحديد، وشارع الكورنيش بالإضافة إلى ميدان الصهريج، والذي قد وجه المحافظ برصفه الشهر الماضي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى رصد العديد من إشغالات المقاهي، وتدني مستوى النظافة بتلك الشوارع، وميدان الصهريج، مشيرًا الى أن المحافظ شدد على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة والإنارة بالشوارع.

الجدير بالذكر أن المحافظ بدأ جولته التفقدية المفاجئة مساء أمس، بتفقد مركز ومدينة دار السلام، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
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