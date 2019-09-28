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منوعات

آلاف الشباب يستخدمون حيلة غريبة لتحديد الفك كالمشاهير.. والأطباء يحذرون

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
تحدي جديد
تحدي جديد
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عزة عاطف
رؤية المشاهير يوميًا وفي كل مكان يجرون العمليات التجميلية باهظة الثمن لتحديد الفك، والظهور بشكل أكثر جاذبية قاد الآلاف من الرجال حول العالم إلى الجنون وذلك بانتشار "تقليعة" جديدة بين اليائسين من الحصول على فك مشابه.

في تحدي غريب شارك عدد كبير من الرجال مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يمضغون ويضغطون على كرة مطاطية سعرها 40 جنيهًا إسترلينيًا، على أمل تحقيق شكل أكثر تحديدًا للوجه، مع فك يبدوًا محفورًا.

بينما وعدت الشركة المصنعة JawlineMe الأمريكية عملائها بفك واضح ومحدد في غضون ثلاثة أشهر فقط إذا واظبوا على تأدية هذا التمرين الرياضي لمدة 10 دقائق يوميًا، في الوقت الذي استخدمت فيه المؤثرين على انستجرام لدعم المنتج في إعلاناتها.

وتدعي الشركة على موقعها الإلكتروني بأن مضغ الكرة سيظهر أثره من أول يوم، بوجه يبدو رياضيًا وحاد"، لكن أطباء الأسنان حذروا من تلك المنتجات عديمة الفائدة وكشفوا بأنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، فمن الممكن أن تتسبب في تلف الأسنان وتكسيرها بسبب صلابة الكرة، مما يمكن أن يؤدي للحجة إلى الحشو باهظ الثمن، تركيب "الطرابيش" ، أو حتى كسر الأسنان والحاجة إلى إزالتها، بالإضافة إلى ذلك قد تتسبب الكرة في حدوث اضطراب المفصل الفكي الصدغي عن طريق خلع مفصل الفك.
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