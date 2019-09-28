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أخبار العالم

بريطانيا: ارتفاع عدد الأثرياء الأجانب إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
بريطانيا
بريطانيا
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أ ش أ
كشفت تقارير بريطانية اليوم / السبت / النقاب عن أن عدد الأثرياء الأجانب، الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني في بريطانيا مقابل الحصول على "تأشيرة ذهبية"، ارتفع إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - " فقد حصل 255 شخصا على تأشيرة دخول للمستثمرين من الدرجة الأولى في النصف الأول من عام 2019، مما أتاح لهم العيش والعمل في بريطانيا لمدة 5 سنوات، وهو الرقم الأعلى خلال فترة 6 أشهر منذ عام 2014 ".

وجاءت هذه الزيادة بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية آنذاك كارولين نوكس أن الوزارة لن تتسامح مع الأشخاص الذين لا يعملون وفق القواعد و"يسعون إلى إساءة استخدام النظام".

يشار إلى أنه في أعقاب "هجوم التسمم"، الذي استهدف العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها ستشن حملة على نظام "التأشيرة الذهبية"، وستراجع تأشيرات 700 روسي دخلوا بريطانيا بين عامي (2008 و2015) بموجب ما يسمى مخطط "الطبقة 1".

وكان قرابة 11000 شخص قد دخلوا بريطانيا منذ تقديم نظام "التأشيرة الذهبية" عام 2008، معظمهم من روسيا والصين، ومن بينهم رومان أبراموفيتش، الملياردير ومالك نادي تشيلسي لكرة القدم، الذي رفضت بريطانيا تجديد تأشيرته العام الماضي.
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