5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 - 9 - 2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، في تعاملات اليوم السبت 28 -9 - 2019، بسوق العبور.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري يوميا.





ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.





وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.



