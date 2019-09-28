Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 - 9 - 2019

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، في تعاملات اليوم السبت 28 -9 - 2019، بسوق العبور.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري يوميا.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27-7-2019

الطماطم بـ 3.9 جنيه.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 20-8-2019

الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-8-2019

4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24 أغسطس 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2019

الطماطم بـ 6.25 جنيه.. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء18-9-2019

ترشيحاتنا

طقس عاصف.. السعودية على موعد مع سيول وزخات رعدية.. تفاصيل الحالة الجوية

رغم تكهنات رحيله .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

كارثي.. دكتور عظام يضع كاميرا خفية لتصوير 400 امرأة في غرفة الأشعة

أهلا بالعالم.. حقائق عن التأشيرة السياحية للدخول إلى السعودية

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة التموين يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور