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أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: كنا سنخوض حربا على غزة قبل أسبوعين

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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سمر صالح
كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق "جادي أيزنكوت"، عن أن الجيش الإسرائيلي كان قريبًا جدًا من حرب ضد قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في حوار نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر".

وزعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي يعمل حاليًا باحثًا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن "إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما شاء".

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