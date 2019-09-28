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اقتصاد

30 جنيها لكيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم السبت 28 - 9 - 2019

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار السمك بجميع أصنافه في سوق العبور لتجارة الجملة، في تعاملات اليوم السبت 28-9-2019 ، وسجل كيلو البلطي 30 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ50 جنيها، والبورى "2" بـ 35 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 350 جنيها.
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