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اقتصاد

اليوم.. ختام فعاليات الجناح المصري بمعرض مارموماك للرخام في إيطاليا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تختتم اليوم السبت، فعاليات معرض Marmomac، للرخام والجرانيت، الذي يقام بمدينة فيرونا الإيطالية في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر، بمشاركة 12 شركة مصرية تواجدت داخل الجناح المصري الذي أقيم على مساحة 348 مترا مربعا.

وجاءت مشاركة الجناح المصرى بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات وبالتنسيق مع المجلس التصديرى لمواد البناء، ومثل الهيئة في المعرض الدكتور حسام يونس وكيل الوزارة ومدير الجناح المصري بالمعرض، ومحمد عثمان مدير قطاع مواد البناء بالهيئة.

وتحرص الهيئة على تنظيم الجناح في ظل الرغبة في زيادة الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة وخاصة للسوق الإيطالي.
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