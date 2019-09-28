الرئيس الفنزويلي يكشف عن هدية قدمتها له هواوي

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن هدية قدمتها له شركة "هواوي" الصينية.





كان ذلك خلال حضوره مؤتمرا عن تطور السينما، حيث طلب الرئيس الفنزويلي من مساعديه تسليم جهاز الهاتف.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مادورو لـ لمشاركين في المؤتمر، إنه يمتلك هاتف هواوي، حيث منحته الشركة الصينية إياه كهدية.





وتشهد العلاقات الصينية الفنزويلية، تطورا كبيرا في جميع المجالات، كما يحظى مادورو لدعم من الصين، وتأييدا منها للسلطة الشرعية هناك.



