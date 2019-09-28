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أخبار العالم

الرئيس الفنزويلي يكشف عن هدية قدمتها له هواوي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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شيماء مصطفى
كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن هدية قدمتها له شركة "هواوي" الصينية.

كان ذلك خلال حضوره مؤتمرا عن تطور السينما، حيث طلب الرئيس الفنزويلي من مساعديه تسليم جهاز الهاتف.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مادورو لـ لمشاركين في المؤتمر، إنه يمتلك هاتف هواوي، حيث منحته الشركة الصينية إياه كهدية.

وتشهد العلاقات الصينية الفنزويلية، تطورا كبيرا في جميع المجالات، كما يحظى مادورو لدعم من الصين، وتأييدا منها للسلطة الشرعية هناك.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفنزويلي، شركة هواوي، إلى مساعدته في إنشاء شبكة الجيل الرابع في بلاده.
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