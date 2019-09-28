أهلا بالعالم.. حقائق عن التأشيرة السياحية للدخول إلى السعودية

أعلنت السعودية أمس، الجمعة، فتح باب التأشيرة السياحية لغرض زيارة البلاد، وذلك بعد نحو 9 أشهر من العمل بنظام تأشيرة إلكترونية لحضور المناسبات الرياضية والأنشطة الترفيهية.





وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى مشاركة كنوزها الحضارية والطبيعة التى تزخر بها مع شعوب العالم من خلال فتح أبواب المملكة أمام السياح من شتى العالم.





وتمكن هذه الخطوة المملكة نحو عقد شراكات استثمارية واعدة فى مجال السياحة، بالتزامن مع اعلانها استقطاب 115 مليار ريال فى قطاع السياحة خلال حفل «أهلًا بالعالم» الذي أقيم بمحافظة الدرعية» .





ويتطلع كثيرون إلى زيارة المملكة بعد فتح باب التأشيرات السياحية، وهذه أهم 10 حقائق عن التأشيرة السياحية





1. قيمتها 440 ريالا





2. تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول





3. يستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة





4. مدة صلاحيتها عام واحد





5. تمنح لمن بلغ الـ18 عاما ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك





6. الديانة غير مشروطة





7. لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة





8. فترة الإقامة 90 يوما خلال السنة الواحدة





9. دخول السعودية عبر 6 منافذ رئيسية



