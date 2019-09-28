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رياضة

تشيلسي يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي، نظيره برايتون اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، متسلحًا بالسباعية التي أحرزها في مرمى جريمسبي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

ويبحث تشيلسي أمام برايتون عن تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، بعدما فاز في مباراتين فقط، وتعادل وخسر مثلهما.

ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، روديجر وإيمرسون بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة أوليفيه جيرو وكريستينسين للإصابة أيضًا.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي برايتون في الخامس عشر برصيد 6 نقاط.
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