جامعة الأزهر تثمن جهود القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب.. وتنعي شهداء بئر العبد

ثمنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، جهود القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، وتضحيات أبطال مصر الشجعان في معركة المصير ضد فلول الإرهاب الأسود، الذي يستهدف الدولة المصرية ومقدرات شعبها العظيم.



وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، على أن الدين الإسلامي الحنيف والأديان كلها برآء من هذه الأفعال الآثمة التي تقوم بها جماعات مأجورة جبانة لا ملة لها، وإنما تخدم أهدافا خبيثة لمن تعمل لحسابهم، حتى ولو اتخذوا من الدين ستارا، والله ورسوله والمؤمنون براء منهم ومن أفعالهم.



وأعلن البيان تجديد جامعة الأزهر دعمها لكافة مؤسسات الدولة المصرية، وقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية في معركتها المقدسة ضد الإرهاب بكافة أشكاله، مشددة أنها وجميع منتسبيها يقفون خلف كل جندي بطل يدافع عن وطننا الغالي مصر وشعبها الأبي الصامد.



وقدم بيان الجامعة العزاء في أبناء مصر الأبرار، الذين استشهدوا خلال قيامهم بعملية نوعية ضد أوكار الظلام، كبدوا خلالها فلول الإرهاب خسائر كبيرة في الأرواح والسلاح.



كما تقدمت الجامعة بواجب العزاء لأهالي الشهداء والشعب المصري وقواتنا المسلحة وللسيد رئيس الجمهورية، داعية المولى عز وجل أن يتغمد أبطالنا الشهداء برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعم الأمن والأمان مصرنا الحبيبة، وأن يحفظها من كل شر وسوء وأن يصد عنها كيد الكائدين.