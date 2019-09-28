كلنا معاك.. المصريون بالخارج ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد ودعم الرئيس السيسي

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بالعاصمة السعودية الرياض، مؤتمرا حاشدا الليلة الماضية، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، تحت شعار "كلنا معاك".



وحضر المؤتمر أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.



وقال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، والمتحدث الرسمي بالسعودية، إن المؤتمر أقيم تحت شعار "كلنا معاك"، وحضره أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية، حاملين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة.