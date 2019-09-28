تدشين أول نادٍ في السعودية لتدريب السيدات على ركوب الخيل

خصصت المملكة العربية السعودية، مؤخرا، ناديا لتعليم الفتيات رياضة ركوب الخيل.



ووفقًا لصحيفة "عاجل" السعودية، أطلق أول نادٍ لتعليم السيدات ركوب الخيل، في منطقة عسير بالسعودية، حيث تم تجهيزه بجميع الأدوات والمعدات الخاصة بالتدريب، حيث تشرف على تدريب الفتيات سيدتان.



ونقلت الصحيفة عن صاحب المشروع عبد الله الشهراني، قوله إن النادي مغلق على السيدات فقط ومطبق به كامل الضوابط للحفاظ على خصوصية المتدربات.



ولفت إلى أنه جارِ العمل حاليا على خوض تجربة المنافسة في المحافل المحلية والدولية.