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أخبار العالم

القوات الأفغانية تقتل 6 مسلحين وتعتقل آخر في عمليات أمنية بكابول

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
القوات الأفغانية
القوات الأفغانية
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أ ش أ
قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 من مقاتلي حركة طالبان، واعتقلت آخر خلال عمليات أمنية أجرتها في إقليمي كابول وكابيسا.

وقال مسئولون عسكريون اليوم، السبت، (حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية) إن القوات الخاصة ألقت القبض على عنصر متشدد تابع لطالبان في منطقة كابول بالإقليم الذي يحمل نفس الاسم، كما دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية.

علاوة على ذلك، قتلت القوات الخاصة 6 من مقاتلي طالبان خلال غارة جوية شنتها في منطقة "كوه باند" التابعة لإقليم كابيسا، ودمرت أيضا مخبأ صغير للأسلحة خلال الغارة.
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