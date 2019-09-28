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تعليم

التعليم العالى: تعاون بحثي وعلمي بين الإنتاج الحربي ومركز بحوث وتطوير الفلزات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم المركز دورة تدريبية بعنوان "التصنيع الرقمي والهندسة العكسية"، بمشاركة ١٥ مهندسا من وزارة الإنتاج الحربى من مختلف المصانع التابعة للوزارة، وذلك بمقر المركز.

وأوضح التقرير أن الدورة تهدف إلى التعريف بالتطبيقات الصناعية الحديثة فى مجال التصنيع الرقمي والهندسة العكسية، واستخدام الليزر فى التصنيع، والتي تعمل من خلال برامج الكمبيوتر، وتقوم بإعادة رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ابتكار نماذج صناعية جديدة، والتعريف بأجهزة الهندسة العكسية التى تعمل بالليزر.

ولفت التقرير إلى أن أعمال الدورة تضمنت شرحا نظريا وتدريبا عمليا على الأجهزة الحديثة الموجودة فى قسم التصنيع الرقمي، والتي لا تتوافر في أي مؤسسة أخرى بمصر، وتصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، وحاضر فى الدورة الدكتور خالد محمود عبد الغنى، رئيس شعبة تكنولوجيا التصنيع ورئيس قسم التصنيع الرقمى، ولفيف من الأساتذة في قسم التصنيع الرقمي.

كما شملت فعاليات الدورة جولة تعريفية لمهندسى الإنتاج الحربى داخل أقسام ومعامل المركز المختلفة، حيث تم إطلاعهم على أنشطة المركز، والأعمال التي يقوم بها مكتب الخدمات، وقسم السباكة وقسم الخامات، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم اللحام وايضا قسم التصنيع الرقمي.

وفى ختام فعاليات الدورة، قدم المهندسون المشاركون في الدورة مشروعا عمليا، وتم تسليم الشهادات لهم.
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