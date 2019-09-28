أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالتين مختلفتين خلال مشاركتها فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019.



واعتمدت بشرى فى إطلالتها الأولى على فستان أسود مخملى كشف عن رشاقتها، وتميز التصميم بصيحة الكتف الواحدة، أما إطلالتها الثانية فارتدت فيها فستانا أبيض منفوشا إلى حد ما وبدون أكمام، واتسم التصميم بالورود البيضاء البارزة.



ومن الناحية الجمالية، تزينت بشرى بالمجوهرات التى تتماشى مع كل إطلالة، ولكنها اعتمدت على تسريحة شعر ومكياج واحد متناسق مع الإطلالتين.