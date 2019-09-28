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تعليم

الخشت: تطوير نادي جامعة القاهرة ليصبح ملتقى مناسبا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادي والخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها، إضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد الجارية بمسجد النادي.

حضر اللقاء كل من الدكتور هاني جوهر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أسامة المليجي، نائب رئيس النادي، والدكتور نبيل خليل، أمين صندوق النادي، والدكتور هشام المناوي، سكرتير عام النادي، والدكتور محمد أنور زايد، عضو المجلس، والدكتور أحمد سمير، عضو المجلس، والدكتور لمياء أحمد، عضو المجلس، والدكتورة ريهام فتحي، عضو المجلس، والدكتورة الهام مبروك، عضو المجلس.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي هدفها أن يكون النادي ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأشاد أعضاء النادي، في الاجتماع، بالتقدم الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، في ظل رئاسة د. محمد الخشت، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة لدعم البحث العلمي والباحثين بالجامعة، ومنها رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2017 / 2018 بنسبة 25%، وفي عام 2019 بنسبة 100%، وصرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.

وأثنى أعضاء النادي على القرارات المتعلقة بدعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وإلغاء الرسوم والتبرعات الإجبارية التي كانت مفروضة على أعضاء هيئة التدريس، وزيادة مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، وتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل نظير تلك الخدمات.

من جانبه، أشار الدكتور هاني جوهر رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جهود إدارة النادي لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، من حيث تجديد المسجد، وملعب كرة القدم، والكافتيريات، وتجديد الشكل الخارجي، وتعيين مدير متفرغ لإدارة النادي، مضيفًا أن النادي ينظم لأعضائه الرحلات الداخلية ورحلات الحج والعمرة، وينظم احتفاليات بمناسبة الأعياد الرسمية لتنمية الوعي القومي لدى أعضائه.

وفِي ختام اللقاء وجه مجلس إدارة النادي الدعوة لرئيس الجامعة لزيارة النادي وقد وعدهم بتحقيقها في أقرب فرصة.

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