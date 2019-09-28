بعد أزمته الأخيرة مع رئيس أوكرانيا..كيف يجري ترامب مكالماته مع الزعماء

تسببت مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أزمة سياسية للأول، وسط تساؤلات عن الأشخاص الذين لديهم رخصة الاستماع إلى الاتصالات السرية التي يجريها الرئيس، وطريقة التحضير لهذه المكالمات.



وبحسب قناة "سكاي نيوز"، فإنه قبل إجراء أي مكالمة مع قائد أجنبي، يتم الترتيب لـما يطلق عليه "جلسات إحاطة" تضم مسئولين من مناصب مختلفة، يطلعون الرئيس على كل التفاصيل التي تخص موضوع المكالمة.



ويقول موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي إن التقاليد في البيت الأبيض تقضي بجلوس مسئولين من مجلس الأمن القومي إلى جانب الرئيس خلال إجرائه أي مكالمة هاتفية، وهناك على الأقل عضوان من مجلس الأمن القومي يكونان دائما حاضرين إلى جانب الرئيس.



وأضاف: "كما يوجد في غرفة مجاورة داخل البيت الأبيض مسئولون آخرون تسند لهم مهمة الاستماع للاتصالات وتدوين الملاحظات"، وتُعرف ملاحظاتهم بأنها "مذكرة محادثة هاتفية".



ويتم كذلك الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر لتحويل مكالمات الرئيس مع القادة الأجانب إلى "نص كتابي"، حسب ما أوضح مسئولون سابقون في "المكتب البيضاوي".



وأشاروا إلى أنه بعد نهاية المكالمة، يتم إجراء مقارنة بين الملاحظات التي دونها المسئولون والنص الذي سجله الكمبيوتر، قبل دمجها في وثيقة واحدة.