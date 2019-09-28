Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أزمته الأخيرة مع رئيس أوكرانيا..كيف يجري ترامب مكالماته مع الزعماء

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
مكالمة هاتفية للرئيس
مكالمة هاتفية للرئيس الامريكي
Advertisements
عرفة البنداري
تسببت مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أزمة سياسية للأول، وسط تساؤلات عن الأشخاص الذين لديهم رخصة الاستماع إلى الاتصالات السرية التي يجريها الرئيس، وطريقة التحضير لهذه المكالمات.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، فإنه قبل إجراء أي مكالمة مع قائد أجنبي، يتم الترتيب لـما يطلق عليه "جلسات إحاطة" تضم مسئولين من مناصب مختلفة، يطلعون الرئيس على كل التفاصيل التي تخص موضوع المكالمة.

ويقول موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي إن التقاليد في البيت الأبيض تقضي بجلوس مسئولين من مجلس الأمن القومي إلى جانب الرئيس خلال إجرائه أي مكالمة هاتفية، وهناك على الأقل عضوان من مجلس الأمن القومي يكونان دائما حاضرين إلى جانب الرئيس.

وأضاف: "كما يوجد في غرفة مجاورة داخل البيت الأبيض مسئولون آخرون تسند لهم مهمة الاستماع للاتصالات وتدوين الملاحظات"، وتُعرف ملاحظاتهم بأنها "مذكرة محادثة هاتفية".

ويتم كذلك الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر لتحويل مكالمات الرئيس مع القادة الأجانب إلى "نص كتابي"، حسب ما أوضح مسئولون سابقون في "المكتب البيضاوي".

وأشاروا إلى أنه بعد نهاية المكالمة، يتم إجراء مقارنة بين الملاحظات التي دونها المسئولون والنص الذي سجله الكمبيوتر، قبل دمجها في وثيقة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب جو بايدن.. الديمقراطيون يبدءون إجراءات الإطاحة بـ ترامب

عاصفة عزل ترامب .. سر المكالمة الهاتفية التي تهدد عرش رئيس أكبر دولة في العالم

سيناريو العزل يقترب.. تفاصيل مكالمة هزت عرش ترامب

مكالمة من الجحيم.. ترامب يكشف سرًا خطيرًا عن فضيحة أوكرانيا

فضيحة أوكرانيا.. رئيس لجنة المخابرات بالكونجرس يشبه ترامب بـ الرعاع

التفاصيل الكاملة لـ مكالمة فضيحة أوكرانيا.. هل اقترب عزل ترامب؟

ترشيحاتنا

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور

الأهلي يواجه ريال مدريد في سنتياجو برنابيو.. تعرف علي التفاصيل

قطار ليفربول يخشى مفاجآت شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 -9- 2019.. فيديو

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور