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أخبار البلد

صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
أحمد صبري رئيس تحرير
أحمد صبري رئيس تحرير صدى البلد - الإعلامية أميرة عبد المهيمن
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سارة يسن / مصور : أشرف العمدة
كرم موقع صدى البلد الإعلامية أميرة عبد المهيمن، مذيعة الأخبار والتغطيات السياسية بشبكة إذاعات راديو النيل (ميجا اف ام ..ونغم اف ام) مُهديًا لها درع التميز المهني تقديرًا لتميزها في العمل الإعلامي، جاء هذا التكريم على هامش الندوة الحوارية التي عقدها "صدى البلد" مع الإعلامية.

وعملت أميرة عبد المهيمن سابقا مذيعة أخبار بإذاعة DRN، وأيضًا مراسلة إخبارية في قنوات عدة أبرزها قنوات "الحياة" و"القاهرة والناس" ، وهى خريجة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتحضر حاليًا الماجستير بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعملت سابقا دراسة بحثية ميدانية في كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.

وخلال استضافتها بندوة صدى البلد كشفت الإعلامية الكثير من المواقف التي لا تنساها والتي تعرضت لها خلال مشوارها المهني الذي بدأ منذ أول سنة لها بالجامعة، كما كشف عن الصعوبات التي واجهتها سابقا خلال عملها كمراسلة ميدانية ومواجهتها الصعبة مع جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر، والعرض المغري الذي قدمه لها أحد قيادات الإخوان. 

وتحدثت الإعلامية أيضا عن أهمية دور مذيع الأخبار في الفترة الحالية والحل لمواجهة الحملات الممنهجة ضد مصر وشعبها من قنوات الأخوان وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ترى مراوغة الإعلامي عمرو أديب لإعلاميِّ الإخوان ، والتغييرات التي تحدث حاليا في الإعلام المصري، ومن هى أبرز الشخصيات التي تتمنى لقاءها بالإضافة لتقييمها لمؤتمرات الشباب ورسالتها للقائمين على هيكلة الإعلام وأمور أخرى تابعوها في سياق تفاصيل الحوار.
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
صدى البلد يكرم الإعلامية أميرة عبد المهيمن .. صور
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