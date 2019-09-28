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مرأة

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:17 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سارة نخلة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت سارة فى الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون التيفتنى حمل توقيع Sarah Tayel Couture، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق، وتزينت بمجوهرات راقية من IRAM Jewelry.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع ملامحها.

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي
بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي
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