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أخبار العالم

ضاحي خلفان يفتح النار على أردوغان: اترك مصر في شأنها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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شيماء مصطفى
وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، رسالة تحذيرية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبا إياه بالابتعاد عن شئون مصر.

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو أن أردوغان بمن تآمر واستعان في مناصرة الإخوان ترك مصر في شأنها لكان خيرا له.. الشعب المصري يهتف تحيا مصر".

وأكد في تغريدة سابقة، أن مصر ستبقى في القمة دوما على رغم التحديات.

وخرج، أمس، المصريون، في مظاهرة وطنية، أمام المنصة بمدينة نصر، للتعبير عن حبهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواجهة أبواق الفتنة والتحريض ضد مصر.
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