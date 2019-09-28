بسبب بيعه لسلاح نارى.. طلقة طائشة تنهى حياة مزارع بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة مزارع عثر عليها بطريق زاوية بلتان، حيث تبين أنه خلال تواجد المتوفى مع بعض أصدقائه لبيع سلاح نارى خرجت منه طلقة طائشة فاستقرت فى صدره ولقى مصرعه فى الحال.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة طوخ من عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة لشخص ملقاة بطريق قرية زاوية بلتان / السفاينه – دائرة المركز.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز.. وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "محمود م م" مزارع متوفي إثر إصابته بـ(طلق خرطوش أعلى الصدر) وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



ومن خلال التحرى عن الواقعة فقد أمكن التوصل إلى آخر مشاهدة للمتوفي رفقة كل من "أدهم خ م" و"محمد ا ف" و"احمد م ع" مزارعين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قرر الأول أنه حال تواجده رفقة صديقة المتوفي بقطعة أرض ملك الثاني وبرفقتهما الثاني والثالث، عرض عليه المتوفي بيع سلاح ناري فرد خرطوش محلي.



وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وفارغ طلقة من ذات العيار وتم التحفظ عليهما وتولت النيابة التحقيق.