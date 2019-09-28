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أخبار البلد

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد: طقس الغد حار والعظمى بالقاهرة 34

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، تكون العظمى 29 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون ما بين 29 و23، وعلى الوجه البحري والقاهرة تكون من 34 إلى 23، وعلى جنوب سيناء والغردقة من 35 إلى 26، وعلى شمال الصعيد تكون من 34 إلى 23، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون من 39 إلى 25.
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