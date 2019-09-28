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الرئاسة: كلمة السيسي بالأمم المتحدة شملت مواقفنا من القضايا العالمية .. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية
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ندى فتح الله
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نشاط مكثف جدًا خلال فترة زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية الـ 74.

وتابع بسام راضي، خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي متنوع إلى حد كبير، حيث أنه تنوع ما بين النشاط المتعدد الأطراف ما بين الأمم المتحدة، ونشاط ثنائي مع الجانب الأمريكي، ونشاط خاص ببعض اللقاءات ببعض زعماء ورؤساء الدول.

وأردف بسام راضي، أنه في الأمم المتحدة كان هناك كلمة شاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الرئيس كان ثالث المتحدثين بعض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح بسام راضي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلمة مركزة جدًا، شملت جميع المواقف المصرية من القضايا المطروحة على مستوى العالم؛ الاقتصادية أو التجارية أو مكافحة الإرهاب، وأهم ما جاء فيها القضايا الموروثة. 
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