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أخبار العالم

عقب كلمته بالأمم المتحدة.. طابور من الدبلوماسيين يتسابقون للقاء لافروف ..شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لطابور طويل اصطف فيه عدد من الدبلوماسيين للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وقف الدبلوماسيون، في طابور، للقاء "لافروف" عقب إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الجمعة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طابورًا بمقر منظمة الأمم المتحدة ضم ممثلين عن وفود دولية كانوا يريدون الحديث مع وزير الخارجية الروسي بعد خطابه في الجمعية العامة".

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