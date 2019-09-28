اليوم .. استنئاف محاكمة البشير والاستماع لـ شهود جدد

يستأنف القضاء السوداني، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي والثراء غير المشروع.



ومن المقرر أن يمثل في جلسة اليوم، أمام المحكمة، شاهدان من قناة "طيبة" الفضائية، وقوات الدعم السريع، لاستجوابهم في القضية.



وخلال الجلسة الماضية، عُرضت مبالغ مالية ضخمة، بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.



وعثرت السلطات على ملايين اليوروات والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أبريل بعد الإطاحة به واعتقاله.



ووجهت النيابة العامة في السودان اتهامات للرئيس المخلوع بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.