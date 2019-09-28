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أخبار البلد

الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
الإعلامية أميرة عبد
الإعلامية أميرة عبد المهيمن
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سارة يسن / مصور : أشرف العمدة
استضاف موقع "صدى البلد" الإعلامية أميرة عبد المهيمن، مذيعة الأخبار والتغطيات السياسية بشبكة إذاعات راديو النيل "ميجا اف ام" و"نغم اف ام" خلال ندوة هامة، أدلت فيها الإعلامية بعدد من التصريحات الهامة المتعلقة بمشوارها المهني والمشهد الإعلامي.

وعملت أميرة سابقا مذيعة أخبار بإذاعة DRN، وأيضًا مراسلة إخبارية في قنوات عدة أبرزها قنوات "الحياة" و"القاهرة والناس"، وهى خريجة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتحضر حاليًا الماجستير بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسبق لها عمل دراسة بحثية ميدانية في كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم 18 تصريحا للإعلامية أميرة عبد المهيمن في ضيافة موقع "صدى البلد": ‏

1_ أتمنى إجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

2_ مؤتمرات الشباب فكرة حكيمة من القيادة السياسية جاءت في وقتها وأشكر الشباب القائمين على التنظيم.

3_مذيع الأخبار جندي مقاتل في ساحة مواجهة دائمة مع الشائعات والأخبار الكاذبة وعليه دورٍ هام في المرحلة الراهنة.

4- مذيع الأخبار في الإذاعة يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

5-أشعر بمنتهى الفخر عندما أقدم أخبارا أو تغطية لها علاقة بالثأر لكرامة بلدي وحق شهدائنا الأبرار.

6- لقائي بالإعلاميين محمود سلطان وعبد الوهاب قتاية كان له تأثير كبير على بدايتي المهنية.

7- مطلوب من كل الإعلاميين جهد أكبر لتوعية المواطنين في مواجهة أكاذيب الجماعة الإرهابية.

8- قناة الجزيرة أفعى سامة تبث الفتن لإثارة الفوضى في صفوف الشعوب العربية.

9-أصبح من الضروي إطلاق نافذة إعلامية إخبارية مصرية قادرة على التعبير عن مصر أمام العالم.

10-الإعلامي عمرو أديب بمراوغة شديدة الذكاء كشف كذب الإخوان المتعمد لإثارة الفوضى داخل مصر.

11- قنوات الإخوان تمارس الكذب والتدليس المتعمد وتستهدف مشاعر البسطاء من خلال السوشيال ميديا.

12- نحن في أمس الحاجة لآلة إعلامية رقمية قادرة على مواجهة أكاذيب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

13- أثناء فترة عملي كمراسلة أخبار بقناة القاهرة والناس، تعرضت لمواجهات صعبة مع عناصر الإخوان.

14- محامٍ إخواني معروف عرض عليَّ وقتها تقديم برنامج على "قناة مصر 25".

15- كثيرا ما كنت أُخفي على أمي إلى أين أذهب خلال عملي، وكانت تفاجأ بي على الشاشة خلال تغطية أحداث خطيرة.

16- لقاءاتي مع أسر الشهداء وذوى الاختفاء القسري هى الأكثر تأثيرا فيَّ تلك الفترة.

17- الإعلام المصري يمر بعملية هيكلة كان لابد منها لضبط المشهد الإعلامي.

18- فرص عمل الإعلاميات المحجبات على شاشات الإعلام المصري مازالت محدودة.
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
الإخوان بارعون في الكذب والتدليس.. أبرز 18 تصريحا لـ أميرة عبد المهيمن مذيعة أخبار راديو النيل في ضيافة صدى البلد
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