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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 28-9-2019 بالدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
ليفربول
ليفربول
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القسم الرياضي
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويقدم لكم "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ليفربول بقيادة "صلاح" أمام نظيره شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإنجليزي
ويسعى ليفربول في مواجهة اليوم أمام شيفيلد، لتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإنجليزي
وتقابل ليفربول وشيفيلد يونايتد في 6 مناسبات مختلفة، حقق الريدز الفوز في ثلاث مواجهات، وخسر مواجهتين، بينما تعادل الفريقين في مباراة واحدة فقط.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإنجليزي
ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما قاد الريدز للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وتشيلسي، على الترتيب.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإنجليزي
وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 28-9-2019 فى الدوري الإنجليزي
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.






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