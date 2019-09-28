بعد لقب رئيس الجامعة الفرفوش رزق.. الخشت: التواصل مع الطلاب على رأس اهتمامي.. فيديو

قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والذي أطلق عليه طلابه "رئيس الجامعة الفرفوش"، إنه يهتم كثيرًا بالتواصل مع طلابه في كافة مراحلهم المختلفة.



وتابع محمد عثمان الخشت ، خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "ًصباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" والإعلامية لميس سلامة، اليوم السبت، أن التواصل بينه وبين الطلبة ليس بشيء جديد عليه، ولكنه يقوم ويهتم لهذا الأمر منذ أن كان رئيسًا لاتحاد الطلاب.



وأوضح محمد عثمان الخشت، أنه يتواصل مع الطلاب بلغتهم، حيث أنه جيل مختلف تمامًا عن جيله، ويتحدثون بلغة غير لغتهم، قائلًا: " لو متواصلناش مع الطلاب بلغتهم مش هيسمعونا، وهما جيل جميل".



وأكد محمد عثمان الخشت، أن الجيل الحالي لديه قدرة كبيرة على التواصل ولديه انفتاح كبير على الحياة، ولكنهم بحاجة إلى التواصل بينها وبين الأجيال الأخرى، من أجل أن تكون هناك رؤية مشتركة لاستمرار الحياة والسير إلى الأمام.



وأردف محمد عثمان الخشت أنه يهتم بالطلاب ومشاكلهم، وهو دائمًا من يتابعهم بنفسه من خلال أيضًا صفحاتهم الشخصية عبر فيسبوك.