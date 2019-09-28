أستاذ علوم سياسية يوضح سبب تعرض مصر لهذه الشائعات ..فيديو

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤسسات التي تنشر معلومات مغلوطة استنادًا إلى مصادر مغلوطة أو غير موثقة أو مجرد أحاديث يتم تداولها فيتم الاستناد إليها؛ تكون سببًا في كثرة الشائعات.





وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، السبت، أن مصر تعرضت الفترة الماضية لسلسلة كبيرة من الشائعات؛ بهدف تزييف الوعي لدى المصريين.





وأشار الدكتور إكرام بدر الدين، إلى أن تعرض مصر لتلك الشائعات في هذا التوقيت لديه دلالة، موضحًا أن هذه الشائعات صُدرت بعد رحلة موفقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الهيئة العامة للأمم المتحدة، حيث إن الرئيس خاطب العالم متحدثًا عن قضايا مهمة سواء في المنطقة أو أفريقيا أو العالم أو مواجهة الإرهاب أو التنمية المستدامة.





وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أن تلك المؤسسات التي تنشر الشائعات عن مصر تتضمن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وعنصرية ولا أحد يتحدث عنها.