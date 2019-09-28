بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 28-9-2019 بـ الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الفونسو بريز، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.



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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني

ويسعى برشلونة لفك عقدة عدم الفوز خارج الديار أمام خيتافي في مباراة اليوم، حيث لم يتمكن البلوجرانا من تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات خاضها على ملعب كامب نون بينما يأمل خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.



بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ختافي المركز العاشر بـ 7 نقاط.



بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو مع فالنسيا، وغرناطة مع ليجانيس.













