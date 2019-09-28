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رياضة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 28-9-2019 بـ الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
برشلونة
برشلونة
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القسم الرياضي
يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الفونسو بريز، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الاسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني
ويسعى برشلونة لفك عقدة عدم الفوز خارج الديار أمام خيتافي في مباراة اليوم، حيث لم يتمكن البلوجرانا من تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات خاضها على ملعب كامب نون بينما يأمل خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني
ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ختافي المركز العاشر بـ 7 نقاط.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بتاريخ 28-9-2019 الدوري الإسباني
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو مع فالنسيا، وغرناطة مع ليجانيس.






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