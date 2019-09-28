باستثمارات 181 مليون جنيه .. إنشاء أكبر مبنى للمدرجات بفرع جامعة بنها بالعبور

اعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على مشروع انشاء مبنى للمدرجات بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور باستثمارات 181 مليون جنيه.



وأشار رئيس الجامعة الى أن المبنى الجديد يقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع ويضم 12 مدرجا تعليميا يسع المدرج الواحد 250 طالبا، بالاضافة الى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، كما يحتوى المبنى أيضا على بدروم بمساحة 6000 متر مربع.



وأكد السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة بفرع الجامعة، بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.



من جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ، ان مشروع مبنى المدرجات بالعبور تم اسناده الى احدى الجهات الوطنية وجار الانتهاء من جميع الإجراءات لإبرام العقود لتنفيذه ، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.



وكانت الدراسة قد بدأت هذا العام بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها الجديد بالعبور وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

