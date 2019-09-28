مابتعرفيش تسوقى.. إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب العجلة.. فيديو

نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إليسا فى مقطع الفيديو وهى تقود دراجة ذات عجلات ثلاثية، وحظى الفيديو بتفاعل كبير من جانب متابعي ومحبى الفنانة إليسا.



وعلق بعض متابعيها قائلا: "شكلك مابتعرفيش تسوقى"، "يسعد قلبك حبيبتي"، "الله يحميكي يا قمررر".