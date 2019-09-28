شاعرة ومناضلة فلسطينية تعلق على واقعة الطفلة جنة المصرية.. ماذا قالت؟

غفوت الليلة حاضنة صورتي وأنا طفلة في عمر السابعة وبين اللحظة واللحظة أنظر إلى صورتها وهي ممددة على سرير المستشفى، أتخيل جنة أمامي وأبكي على قسوة هذا العالم، على انعدام الأمان، على إرهاب ذوي القربى والمغتصبين والمتحرشين والمعنفين، على الذكورية، على مجتمع بأكمله، أعيش معها وأتذكر تلك الجمل التي سمعتها حين أخرجت قصتي للعالم وكسرت صمت كل هذه السنوات وكتبت قصة "طفلة في غابة الذئاب" رغم أني كسرته قبل ذلك بكثيرٍ، حين كنت طفلة؛ كسرته لمعلمتي التي لم تفهم السر وراء رسمتي حين طلبت من تلاميذ الصف الرسم عن فصل الشتاء فرسمت لها طفلة حبيسة في مربع وداخل المربع كتبت اسمي "دارين"، حينها أخذت المعلمة مني الورقة مزقتها وصرخت بوجهي: "هاي مش رسمة هاي هبل" ثم صفعتني صفعة ما زالت آثارها في قلبي.







كسرت الصمت حين كنت أخاف الدخول لقضاء حاجتي في حمام المدرسة فأعود إلى البيت وملابسي مبللة لألاقي العنف والضرب والصراخ أيضًا، كسرت الصمت حين تراجعت علاماتي في المدرسة فجأة بعد أن كنت متفوقة لأجد العقاب ينتظرني أيضًا، جاء عام 2010 وأخرجت أول ديواني وكسرت الصمت أيضًا عبر الشعر، ومن ثم جاء عام 2014 فكسرت الصمت عبر قصة "طفلة في غابة الذئاب" فسجنت بعدها ثلاث سنوات، ثم عدت ونشرت القصة: وأتذكر حين جاء أحد أقاربي يعاتبني على نشرها مجددًا ويقول: "ليش اسا فطنتي تحكي! بعدين ما انتي اللي كنتي تروحي معه!" حصلت ثورة بعد نشري للقصة ولكن علي أنا لأنني نشرتها!

علقت الأديبة والشاعرة المناضلة الفلسطينية، دارين طاطور، على واقعة الطفلة المصرية جنة، التي وافتها المنية بعد بتر ساقها نتيجة تعرضها لحروق وتعذيب من جدتها بهدف إخفاء جريمة قيام خال الطفلة باغتصابها.وكتبت دارين طاطور، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مهاجمة المجتمع الذكوري في مصر: "أعيش هذه اللحظات مع جنة، تلك الطفلة التي اغتصبها خالها، صحيح هي من مصر لا تعرفني ولا أعرفها عن قرب، لكنها الأقرب علي من كل واحدة عرفتها في هذه الدنيا.من اللحظة التي سمعت الخبر وأنا أعيش حالة موت في الحياة، حالة غضب، كراهية، لماذا لا أعلم! ربما لأنني أختها في نفس الوجع! ربما لأنني أعلم ما معنى أن تغتصب طفلة وهي ما زالت تحلم في أكل البوظة! ربما لأنني أفكر كيف ستكون مشاعرها حين تكبر وهي تحمل كل هذا الوجع، أم لأنني أعلم أنها ستكون نسخة من دارين وربما أصعب!.يلومونني وسيلومون أيضًا جنة وأخواتنا أننا صمتنا، رغم أن العلامات والمؤشرات كانت واضحة للجميع ولكن أحدًا لم يفهم صراخنا وخوفنا ووجعنا، كان الجواب فقط اللوم والعنف والصمت على المجرم، تمامًا مثل جنى الطفلة فهي أيضًا صرخت واستنجدت بجدتها التي جاءت بدورها لتزيد وجعها بأن تكتم صرخة الطفولة هذه فحرقتها كي تخفي جريمة ابنها، اليوم مع جنة الطفلة وقصتها وذكرياتي أعيش وجعًا مضاعفًا، كلكم تلومون الجدة ولكني أسألكم كم منكم يعرف مجرمًا ويخفي جرائمه بالتستر والصمت ويدافع عنه أيضًا بلوم الضحية أنها المجرمة.أخيرًا كل ما أتمناه فيما لو سجنت مرة أخرى فجأة بلا تهمة غير أنني تجرأت وتحدثت واتهمت بالارهاب أو فيما لو إن قتلت فجأة وسجلت جريمة قتلي ضد مجهول، لا تصمتوا مثلما صمتّم ثلاث سنوات على سجني ظلمًا وزدتم السجن سجنًا على سجني".