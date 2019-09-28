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رياضة

بث مباشر .. مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم السبت 28-9-2019 بـ الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
بث مباشر .. مباراة
بث مباشر .. مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم السبت 28-9-2019
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القسم الرياضي
يستضيف فريق تشيلسي، نظيره برايتون اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة تشيلسي أمام فريق برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي .

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون 28-9-2019 الدوري الإنجليزي
ويدخل تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مواجهة اليوم، متسلحًا بالسباعية التي أحرزها في مرمى جريمسبي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون 28-9-2019 الدوري الإنجليزي
ويبحث تشيلسي أمام برايتون عن تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، بعدما فاز في مباراتين فقط، وتعادل وخسر مثلهما.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون 28-9-2019 الدوري الإنجليزي
ويفتقد تشيلسي في مواجهة اليوم، لجهود كل من، روديجر وإيمرسون بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة أوليفيه جيرو وكريستينسين للإصابة أيضًا.

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون 28-9-2019 الدوري الإنجليزي
ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي برايتون في الخامس عشر برصيد 6 نقاط.






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